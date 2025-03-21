شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يعلن إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون" عقب عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق منصة الرواد الرقميون عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى خطوة تستهدف تأهيل الكوادر البشرية بمهارات متقدمة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم التحول الرقمى وتعزيز الصادرات التكنولوجية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش حفل سحور الشركة المصرية للاتصالات we، بحضور قيادات الشركة ونواب من أعضاء لجنة الاتصالات.

تتيح المبادرة منحًا دراسية مجانية فى جميع المحافظات، دون التقيد بالمؤهل الدراسى أو الخبرة العملية، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الراغبين فى تطوير مهاراتهم.

وتشمل برامج التدريب عددًا من التخصصات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وتطوير البرمجيات، والشبكات والبنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية، وتصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.

تركز المبادرة أيضًا على بناء كوادر رقمية متميزة قادرة على دعم عملية التحول الرقمى فى مختلف القطاعات، إلى جانب تمكين المهنيين المستقلين من الوصول إلى فرص العمل فى مجالات التكنولوجيا، كما سيتم تقديم التدريب من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، بهدف نشر المعرفة الرقمية وتحفيز الابتكار بين الشباب.

من المتوقع أن تسهم المبادرة فى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية التى تتمتع بها، مثل الموقع الجغرافى المتميز، وتوافر الكفاءات البشرية المؤهلة

وتأتى هذه الخطوة فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات لتطوير المهارات الرقمية فى مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز قدرتهم على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية.