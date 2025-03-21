دورة ميامي: سابالينكا وغوف إلى الدور الثالث وخروج ريباكينا

الرياص - اسماء السيد - : بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا والأميركية كوكو غوف الثالثة الخميس الدور الثالث من دورة ميامي للألف نقطة في كرة المضرب، في حين خرجت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السابعة من الدور الثاني.

وفازت سابالينكا على البلغارية فيكتوريا توموفا 6 3 و6 0 في مباراة استمرت لمدة 58 دقيقة فقط، فيما احتاجت غوف لوقت اقل وتحديدا إلى 47 دقيقة لسحق مواطنتها صوفيا كينن بطلة أستراليا المفتوحة عام 2020 بمجموعتين نظيفتين 6 0 و6 0.

في المقابل، لم تتمكن ريباكينا من السير على خطوات البيلاروسية والشابة غوف (21 عاما) اذ خسرت أمام الأميركية اشلين كروغر (20 عاما) بثلاث مجموعات 4 6 و6 2 و4 6.

بالنسبة لسابالينكا التي خسرت في نهائي إنديان ويلز أمام الروسية ميرا أندرييفا ابنة الـ 17 عاما الأحد، كانت بداية مشوارها في جنوب فلوريدا مريحة.

قالت "أنا سعيدة للغاية بهذا الفوز. كانت الظروف صعبة بعض الشيء، ولم يكن لديّ الكثير من الوقت للتكيّف، لذا أنا سعيدة بأدائي اليوم"، مشيرة إلى أن التباين مع أجواء كاليفورنيا كان مذهلا.

وأضافت "أشعر أن أدائي هنا أبطأ قليلا، ربما بسبب الكرات، كل شيء، إنها أثقل بكثير على الجسم. ثم كانت الرياح قوية. كان الأمر أشبه بملعب مختلف. كان كل شيء جديدا، ولم يكن لديّ سوى بضعة أيام للتكيّف...".

من ناحيتها، قالت غوف التي بدأت موسمها ببطء، إن كل شيء سار على ما يرام بالنسبة لها منذ البداية "لقد لعبتُ بشكل جيد اليوم بالتأكيد، وربما لم تكن هي في قمة تألقها. لا أعتقد أن أي لاعبة تقدّم أفضل أداء لها ستحقق هذه النتيجة اليوم، لذلك لن أجلس هنا وأقول إنها قدمت أفضل أداء لها".

وأكدت الأميركية التي خسرت بشكل مفاجئ أمام السويسرية بليندا بنتشيتش في إنديان ويلز الأسبوع الماضي، أنها لا تحاول إثبات أي شيء بشأن مستواها.

تابعت "أعرف وضعي الشخصي في اللعب. صحيح أنه لم يكن على مستوى توقعاتي، ولكن في الوقت نفسه، كما تعلمون، نحن في شهر آذار/مارس فقط وينتهي موسمنا في تشرين الثاني/نوفمبر. هناك متسع من الوقت للتحسن".

وحققت كروغر المتحدرة من تكساس أول فوز لها على لاعبة ضمن العشر الأوليات، بفوزها على ريباكينا المتأهلة لنهائي دورة ميامي المفتوحة عام 2023 في ساعة و50 دقيقة.

وستواجه اللاعبة المصنفة 40 عالميا الكندية ليلى فرنانديز في الدور التالي.

ولدى الرجال لدورات الماسترز للألف نقطة، وفي مواجهة أميركية خالصة تغلب رايلي أوبيلكا على كريستوفر يوبانكس بنتيجة 6 3 و7 6 (7 4) ليرفع رصيده إلى 4 انتصارات من دون أي هزيمة في سجل مواجهاتهما.