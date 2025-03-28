شكرا لمتابعة خبر عن رجال الأمن يلاعبون طفلًا في الحرم المكي بكل حب وعفوية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقطت عدسات الكاميرات لحظة مؤثرة داخل الحرم المكي، حيث أظهر رجال الأمن جانبًا إنسانيًا وهم يلاعبون طفلًا صغيرًا بعفوية وابتسامة تعكس دفء المشاعر.

وظهر رجال الأمن في تقرير نشرته قناة “العربية”، وهم ملتفون حول الطفل ويلاعبونه بكل حب، ويلبسونه الإحرام بشكل جيد.

وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حظي بإشادة كبيرة من قبل رواد الحرم، الذين رأوا فيه تجسيدًا حقيقيًا للرحمة والتعامل الأبوي الذي يتميز به رجال الأمن في خدمة زوار بيت الله الحرام.

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