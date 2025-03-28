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رجال الأمن يلاعبون طفلًا في الحرم المكي بكل حب وعفوية .. فيديو

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رجال الأمن يلاعبون طفلًا في الحرم المكي بكل حب وعفوية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - التقطت عدسات الكاميرات لحظة مؤثرة داخل الحرم المكي، حيث أظهر رجال الأمن جانبًا إنسانيًا وهم يلاعبون طفلًا صغيرًا بعفوية وابتسامة تعكس دفء المشاعر.

وظهر رجال الأمن في تقرير نشرته قناة “العربية”، وهم ملتفون حول الطفل ويلاعبونه بكل حب، ويلبسونه الإحرام بشكل جيد.

وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حظي بإشادة كبيرة من قبل رواد الحرم، الذين رأوا فيه تجسيدًا حقيقيًا للرحمة والتعامل الأبوي الذي يتميز به رجال الأمن في خدمة زوار بيت الله الحرام.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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