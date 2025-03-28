شكرا لمتابعة خبر عن جموع المصلين بالمسجد الحرام يؤدون آخر صلاة جمعة بشهر رمضان.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدّى جموع المصلين بالمسجد الحرام اليوم آخر صلاة جمعة من شهر رمضان في أجواء إيمانية وروحانية معبرين عن شكرهم لله -عز وجل- على نعمة الأمن والأمان والطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات على كافة المستويات.

وشهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد المصلين وامتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين وامتدت صفوفهم إلى الطرقات المؤدية إليه، وكذلك شهدت التوسعة السعودية الثالثة تدفق المصلين الذين قدموا لأداء صلاة الجمعة.

وكثّفت جميع إدارات المسجد الحرام جهودها لاستقبال وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام منذ الساعات الأولى للصباح، مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة.