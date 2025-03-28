شكرا لقرائتكم خبر عن النواب فى أسبوع.. المجلس يوافق على قانون المسئولية الطبية وحزمة اتفاقيات لدعم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

شهت الجلسات العامة لمجلس النواب أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء، إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك وسط إشادات واسعة من الحكومة والمعارضة والمستقلين لتصدي المجلس بكل جرأة لمناقشة قوانين مهمة تخص فئات المجتمع كافة.



وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب مواصلة المجلس عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة في جميع المجالات في ظل توافر الإرادة السياسية الداعمة للمجلس بقيادة رئيس الجمهورية.



وتابع رئيس المجلس: "قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تشريع متكامل يحقق توازناً بين رعاية حقوق المرضى وحماية حقوق مقدمي الخدمة الطبية.

وخلال الجلسات العامة، شكر نقيب الأطباء المجلس على الاستجابة لمطالب جموع الأطباء ويشيد بجدية وحيادية المجلس في المناقشات.

ولتوفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، وافق المجلس على إضافة مادة عقابية تجرم البلاغات والشكاوى الكاذبة ضد مقدمي الخدمة الطبية بقصد الإساءة أو التشهير.

ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية لرفع المستوى المعيشي للمزارعين والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز روح المبادرة بين الشباب وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.*

وبعث رئيس المجلس ببرقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يعيده على وطننا العربي ومحيطنا الإسلامي بمزيد من السلم والاستقرار، وخلال البرقية ثمن رئيس المجلس مواقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية الساعية للسلام بعدل لا يتجزأ وكرامة لا تُساوم.

ورفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحـد الموافق 13 أبريل 2025.