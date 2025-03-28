شكرا لمتابعة خبر عن نعامة تتجول على طريق الحرمين بجدة والشرطة تلاحقها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لنعامة تتجول على طريق الحرمين بجدة، مما أثار دهشة المواطنين وقائدي السيارات.

وأظهر المقطع تدخل دوريات الشرطة لملاحقة النعامة وتأمين الطريق، حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنب وقوع أي حوادث مرورية.

ولقي المقطع الطريف تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً: “مستحيل، وربي أحلام العصر ذي.”