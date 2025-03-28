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نعامة تتجول على طريق الحرمين بجدة والشرطة تلاحقها .. فيديو

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  • نعامة تتجول على طريق الحرمين بجدة والشرطة تلاحقها .. فيديو 1/4
  • نعامة تتجول على طريق الحرمين بجدة والشرطة تلاحقها .. فيديو 2/4
  • نعامة تتجول على طريق الحرمين بجدة والشرطة تلاحقها .. فيديو 3/4
  • نعامة تتجول على طريق الحرمين بجدة والشرطة تلاحقها .. فيديو 4/4

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الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لنعامة تتجول على طريق الحرمين بجدة، مما أثار دهشة المواطنين وقائدي السيارات.

وأظهر المقطع تدخل دوريات الشرطة لملاحقة النعامة وتأمين الطريق، حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنب وقوع أي حوادث مرورية.

ولقي المقطع الطريف تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً: “مستحيل، وربي أحلام العصر ذي.”

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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