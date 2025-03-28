شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة لدى تايلاند تحث المواطنين على الابتعاد عن المباني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفادت سفارة المملكة في تايلاند بتعرض العاصمة بانكوك لهزة أرضية اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنه تم إخلاء جميع موظفي السفارة بسلام.

وحثت السفارة المواطنين على الابتعاد عن المباني خشية وقوع هزات ارتدادية، والتواصل معها عبر رقم الطوارئ عند الحاجة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وسط ميانمار، ما أدى إلى حدوث هزات أرضية قوية في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتسبب الزلزال في انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء في بانكوك، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وفقدان 90 آخرين.

وأعلنت السلطات التايلاندية حالة الطوارئ في بانكوك، وفقًا لما أفادت به رئيسة الوزراء بايثونغتارن، استجابةً للوضع.

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