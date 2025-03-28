شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين: بحب الشعبى واتمنيت دور سبايسى زى كناريا فى فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة ميرنا نور الدين عن سبب اختيار تقديم مسلسل فهد البطل فى موسم دراما رمضان هذا العام، وذلك بعد تجربتها فى الحشاشين الذى تم عرضه فى رمضان الماضى وقالت لـ"الخليج 365": "الحشاشين بالنسبة لى أحبه حب غير عادى، وكان تحديا كبيرا جداً وحالة خاصة أيضاً، وعلى فكرة لم أخطط للمشاركة فيه ولا عمرى بقول أنا نفسى السنة دى أشتغل كذا وأحط خطط".

وأكدت ميرنا نور الدين أن فكرة تقديمها اللون الشعبى هذا العام لم تخطط لها أو تضعها فى حساباتها، لأنها لا تكون على علم بالأعمال التى سيتم عرضها عليها موضحة: "كنت خايفة جداً من الخطوة الجديدة لأنه بعد الحشاشين كان لازم أكون مركزة جداً فى اختياراتي، وعندما عُرض علىّ ورق فهد البطل، تحمست جداً لأن عندى حب كبير للأدوار الشعبية التى لعبتها مرتين سابقاً فى مسلسل "فوق السحاب" و"هوجان" فبالنسبة لى حبى للشعبى مش طبيعى".



ميرنا نور الدين واحمد العوضي من كواليس فهد البطل

وتابعت ميرنا نور الدين: "بعد شخصية وردة التي جسدتها في مسلسل "هوجان" تمنيت ألعب دور شعبي جديد يكون حلو وسبايسى، ولم يأتيني طوال السنوات الماضية أي أدوار شعبية، وعندما جاءنى دور كناريا في فهد البطل قعدت أقرأه واتشديت بشكل مش طبيعي من أول 10 حلقات، وكان عندي فضول إنه أعرف اللى بعد كدا وهذا معناه أن الورق عجبني طالما مشدودة له بهذا الشكل، لذلك قررت الموافقة مباشرة".

وتجسد ميرنا نور الدين خلال أحداث مسلسل فهد البطل شخصية كناريا الفتاة الشعبية التي تعمل في بيع بقايا الرخام من أجل الانفاق على عائلتها، وتتعرف على فهد (أحمد العوضي) وتقع في حبه ويقررا الزواج إلا أنه ينكشف بعد ذلك أنها كانت متزوجة ولديها ابنة ولم تصرح بذلك لفهد الذي يتجاوز بعد ذلك الأمر ويتزوجا ولكنها يواجهان العديد من التحديات سواء في علاقتهما أم مع من حولهما.



ميرنا نور الدين من مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، كارولين عزمي، لوسي، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عايدة فهمي، عزت زين، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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