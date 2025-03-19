شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتلقى دفعة جديدة مع تصعيد توترات الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت أسعار النفط دفعة جديدة بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستحمل إيران العضو في أوبك مسؤولية أي هجوم مستقبلي من جانب الحوثيين في اليمن، مشيراً إلى أنهم شنوا عدد ضخم من الهجمات الصاروخية على طرق الشحن التجاري في البحر الأحمر وعلى إسرائيل، وفق ما ذكرت شبكة"سي إن بي سي" الأمريكية. أسعار النفط اليوم ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بمقدار 40 سنتًا أو 0.6% لتغلق عند 67.58 دولارًا للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 49 سنتا أو 0.69% لتغلق عند 71.07 دولار للبرميل.

اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار النفط عند التسوية مدفوعة بآمال زيادة الطلب ترمب يهدد إيران قال ترامب في منشور على منصة ”تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي :"من الآن فصاعدًا سيُنظر إلى كل طلقة يطلقها الحوثيون على أنها طلقة أطلقتها أسلحة وقيادة إيران".

وأضاف:"ستتحمل إيران المسؤولية وستتحمل العواقب وستكون هذه العواقب وخيمة!".

يأتي تهديد ترامب بعد أن شنّت الولايات المتحدة موجة جديدة من الغارات ضد الحوثيين.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، بأن الحملة الأمريكية ستستمر حتى توقف الجماعة المسلحة هجماتها.

قال هيجسيث لقناة فوكس نيوز:"هذه الحملة تهدف إلى حرية الملاحة واستعادة الردع".

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أعاد ترامب فرض حملة ”الضغط الأقصى” على إيران بهدف خفض صادراتها النفطية. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت مؤخرًا بأن هدف إدارة ترامب هو انهيار الاقتصاد الإيراني. توقعات أسعار النفط توقع محللو السلع في "جولدمان ساكس" أن تستمر أسعار النفط الخام في مستويات سبعينية.

وقال المحللون : "في حين أن عمليات البيع التي بلغت 10 دولارات للبرميل منذ منتصف يناير أكبر من التغيير في حالتنا الأساسية فإننا نتوقع وصول سعر خام برنت في ديسمبر 2025 71 دولارًا"، مضيفيين بأن "المخاطر متوسطة الأجل لتوقعاتنا تظل في الاتجاه الهبوطي نظرًا لاحتمال تصعيد التعريفات الجمركية وزيادة إنتاج أوبك يلس لفترة أطول".

في الواقع، صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق من هذا الشهر بأن قرار زيادة الإمدادات قد يُلغى في مايو إذا انخفضت الأسعار.

قالت منظمة أوبك بلس إنها ستضيف نحو 138 ألف برميل يوميا إلى إمداداتها الجماعية الشهر المقبل في إطار خفض طال انتظاره لخفض الإنتاج لعام 2022 والذي من المرجح أن يكون مؤقتا نظرا لحساسية أسعار النفط تجاه أي تحرك من جانب أوبك بلس. حروب التعريفات فيما يتعلق بالنمو الأمريكي، يعتقد محللو "جولدمان ساكس" أن هذا النمو سيتأثر سلبًا بحروب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس ترامب على شركائه التجاريين.

ويرى العديد من المحللين أن التعريفات الجمركية تضر بالنمو الاقتصادي لأنها ترفع تكلفة السلع الأساسية على المستهلك النهائي.

وباعتبار النفط الخام أكثر السلع تداولًا في العالم سيتأثر الطلب عليه حتمًا بتبادل التعريفات الجمركية.