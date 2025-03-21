ما أبرز الأطعمة لرؤيةٍ أفضل والوقاية من أمراض العين؟

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عدن - ياسمين التهامي - �د يكون نظامك الغذائي هو المفتاح لرؤيةٍ أوضح وعيونٍ أكثر صحة. وفقاً لأطباء العيون، يمكن أن تقلل بعض الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية بشكل كبير خطر الإصابة بأمراض العيون؛ مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو أحد الأسباب الرئيسية للعمى لدى كبار السن. تشير الدكتورة رودراني بانيك، من مستشفى ماونت سايناي (Mount Sinai) في نيويورك، إلى أن النظام الغذائي الغني بالخضراوات الورقية يمكن أن يبطئ تطور التنكس البقعي بأكثر من 40 في المائة، وفق ما نقله تقرير لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية. يُنصح مرضى التنكس البقعي بتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمكملات الغذائية الخاصة، بينما يجب على مرضى جفاف العين الحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب الكافيين والكحول وتناول مكملات أوميغا-3. كما يمكن أن تخفف الأسماك الدهنية والبذور والمكسرات ومستخلص توت ماكي من أعراض جفاف العين. أما بالنسبة لمرضى الغلوكوما، فإن النظام الغذائي الغني بالتوت والفواكه والخضراوات مفيد. تشمل العناصر الغذائية الرئيسية لصحة العين فيتامينات إيه (A) وسي (C) وإي (E)، واللوتين، والزياكسانثين، والزنك، وأحماض أوميغا-3 الدهنية. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين إيه إلى العشى الليلي (نوع من أنواع ضعف البصر وعدم القدرة على الرؤية جيداً في الليل) وجفاف العين، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلات مع المكملات المناسبة. ووجدت دراسة حديثة من جامعة تافتس الأميركية أن تناول الفستق الغني باللوتين يومياً يمكن أن يُحسن كثافة الصبغة البقعية، مما يحمي من التنكس البقعي وإجهاد العين الرقمي، وهي حالة من إجهاد العين ناجمة عن استخدام الشاشة لفترات طويلة. تشمل الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ وصفار البيض والأسماك الدهنية. كما يدعم الزنك الموجود في الفاصوليا والدواجن صحة الشبكية، بينما تحافظ «أوميغا-3»، الموجودة في السلمون وبذور الشيا، على الوظيفة البصرية. ولتحضير قائمة طعام صحي للعين، جرِّب تناول عجة السبانخ على الإفطار، وسَلطة على الغداء، والزبادي اليوناني مع الفراولة كوجبة خفيفة، وسمك السلمون المشوي مع الجزر المحمص على العشاء. بدمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي، يمكنك تعزيز صحة عينيك وحماية بصرك لسنوات مقبلة.

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