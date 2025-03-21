شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة .

ويستمر هطول الأمطار المتوسطة على الرياض حتى الساعة 2 مساء .

ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تجمعات للمياه . أمطار على الشرقية يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الجمعة .

تبدأ الظاهرة الساعة 6 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 مساء .

ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا .

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج في الأماكن الساحلية . طقس الجمعة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران .

كذلك على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية .

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية .