شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد إيمانية وروحانية في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى جموع المصلين صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي في أول ليلة من العشر الأواخر بشهر رمضان المبارك لهذا العام.

وتدفق المصلون على أروقة وساحات، والطرق المؤدية إلى المسجد النبوي، في مشاهد إيمانية لقاصديه بين مصل وذاكر لله وقارئ للقرآن وهم يعيشون في طمأنينة وراحة يحفها السكينة والخشوع.

يأتي ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الحكومة الرشيدة، إذ توافد المصلون لأداء الصلاة في جو مفعم بالأمن والأمان والروحانية.

منظومة خدمات متكاملة

وهيأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المواقع في المسجد النبوي ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتقديم جميع الخدمات للمصلين بما يمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، بداية من فتح أبواب المسجد وتهيئته وسطحه وساحاته لاستقبالهم.



إضافة إلى الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والسقيا، ومضاعفة القوى العاملة والآليات لأداء جميع الأعمال على الوجهة الأكمل، إلى جانب نشر الموظفين لتنظيم الحشود وفتح الممرات.