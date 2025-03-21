شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تغييرات جذرية ستحدث في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي اليمني علي البخيتي في تغريدة له عبر منصة "إكس" إن المهلة البالغة شهرين التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران للتوصل إلى تسوية بشأن برنامجها النووي تهدف إلى استكمال تسليح إسرائيل بالقنابل العملاقة والمعدات اللازمة لتدمير المنشآت النووية الإيرانية المحصنة، بالإضافة إلى التحضير لرد إيراني محتمل.

وأشار إلى أن حشد القطع البحرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط تحت ذريعة مواجهة الحوثيين يعد في الحقيقة تمهيدًا لعملية عسكرية مرتقبة ضد إيران، بهدف تحضير الرأي العام الأمريكي للحرب وتجاوز موافقة الكونجرس عبر اتهام إيران بمهاجمة السفن العسكرية وتعطيل الملاحة عبر الحوثيين.

وأضاف البخيتي أن إسرائيل لن تفوت فرصة تواجد ترامب ونتنياهو في السلطة، مستغلة المتغيرات الأخيرة في دمشق وبيروت، مؤكدًا أن الشرق الأوسط مقبل على مرحلة تاريخية ستغير من واقع طهران وصنعاء بشكل جذري، مشابه لما حدث في سوريا ولبنان.

وتوقع أن تشهد المنطقة إما إسقاطًا أو تحييدًا لنظامي إيران والحوثيين، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستكشف مصير كل منهما بناءً على مرونتهما، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تقبلا بأقل من تغيير جذري في الوضع القائم.

