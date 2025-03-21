شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يستقر على إراحة جنش فى مواجهة سموحه بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق مودرن سبورت بقيادة الجزائرى عبدالحق بن شيخه من إراحة الحارس الأساسى وقائد الفريق محمود جنش فى مواجهة سموحه المقبلة بكأس عاصمة مصر.

وتضم قائمة فريق مودرن سبورت حراس مرمى متميزين أيضا وهم أحمد يحيى و محمد مجدى و كريم عماد وهناك منافسة قوية بينهم للتواجد فى التشكيل الاساسى لمواجهة سموحه.

ويلاقى فريق مودرن سبورت نظيره سموحه ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر دورى المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر يوم السبت المقبل وتقام على ستاد القاهرة الدولى الساعة التاسعة والنصف مساء.