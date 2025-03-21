تناوله مع العسل والليمون.. مشروب طبيعي يقوي المناعة ويحارب نزلات البرد

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع التقلبات الجوية في نهاية شهر رمضان، يبحث الكثيرون عن مشروبات طبيعية تقوي المناعة وتحمي من نزلات البرد والإنفلونزا، ويعد الكركديه، المشروب الرمضاني الشهير، أكثر من مجرد شراب منعش، إذ يتمتع بفوائد عديدة تساعد على مقاومة الفيروسات وتخفيف الأعراض الموسمية، وبفضل احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين ج، يعد الكركديه سلاحًا طبيعيًا لمواجهة الأمراض الموسمية وتعزيز الصحة العامة، خاصة خلال فترات تغير الفصول.

ومع انتهاء شهر رمضان وتذبذب درجات الحرارة بين الدفء والبرودة، تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد، ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن مشروبات طبيعية تساعد على تعزيز المناعة، ويتميز الكركديه، المشروب الذي اعتاد المصريون تناوله في رمضان، بقدرته على ترطيب الجسم إلى جانب دوره في تقوية المناعة والتخفيف من أعراض البرد والإنفلونزا، فكيف يمكن أن يكون كوب من الكركديه الساخن درعًا واقيًا في هذه الأجواء؟

مشروب رمضاني مثالي للبرد وتقوية المناعة

وفقًا للموقع الطبي Onlymyhealth، يُعتبر الكركديه من المشروبات الطبيعية التي لا تقتصر شعبيتها على شهر رمضان فحسب، بل تمتد فوائده لمقاومة الأمراض الموسمية، لا سيما نزلات البرد والإنفلونزا. فمع تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة، يصبح الجسم أكثر عرضة للفيروسات، مما يستدعي تعزيز المناعة بطرق طبيعية وآمنة، وهنا يأتي دور الكركديه، المشروب الغني بالمركبات المفيدة التي تساعد في تخفيف الأعراض وتعزيز الصحة العامة، ومن بينها:

- مضاد قوي للأكسدة

الكركديه غني بمضادات الأكسدة القوية التي تعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي، ما يعزز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا، بينما الدراسات أثبتت أن مركباته الفينولية تساعد في تقليل حدة الأعراض وتسريع الشفاء.

- يخفف التهاب الحلق

بفضل خصائصه المضادة للالتهاب، يساعد الكركديه في تهدئة التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد، إذ يقلل من التهيج ويخفف الشعور بالألم.

- يفتح الأنف المسدود

احتقان الأنف من أكثر الأعراض إزعاجًا خلال نزلات البرد، لكن الكركديه يحتوي على مركبات عطرية تساعد في تفتيح الممرات الأنفية، ما يسهل عملية التنفس ويقلل من الشعور بالانسداد.

- يعزز المناعة الطبيعية

يحتوي الكركديه على نسبة عالية من فيتامين ج، المعروف بدوره في تقوية المناعة وتعزيز إنتاج كريات الدم البيضاء التي تحارب الفيروسات، ما يجعله مشروبًا مثاليًا لدعم الجسم في مقاومة الأمراض.

طرق استخدام الكركديه لمقاومة نزلات البرد

مشروب الكركديه الدافئ بالليمون والعسل، يُنصح بتناول كوب من الكركديه الدافئ مضافًا إليه العسل والليمون لتعزيز المناعة وتخفيف أعراض البرد.

استنشاق بخار الكركديه، عن طريق غلي أوراق الكركديه واستنشاق البخار المتصاعد يساعد في تخفيف الاحتقان وفتح الشعب الهوائية.

معجون الكركديه للصدر، مزج مسحوق الكركديه مع قليل من الماء الدافئ ووضعه على الصدر يساعد في تخفيف الكحة وتحسين التنفس.

تحذيرات عند تناول الكركديه

رغم فوائده، يجب تجنب الإفراط في تناوله خاصة لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم، إذ إنه يعمل على خفض الضغط بشكل ملحوظ، كما يُفضَّل استشارة الطبيب لمرضى المعدة قبل تناوله بكميات كبيرة.