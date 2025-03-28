لماذا يفضل البعض تناول أكلات غير صحية؟.. دراسة تفسر الأمر

القاهرة - سمر حسين - صحة

الأطعمة غير الصحية غالبًا ما تكون غنية بالسعرات الحرارية، الدهون المشبعة، السكريات والملح، وهي عناصر تُسهم في زيادة الوزن والإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، ووفقًا لدراسة نُشرت في موقع «Journal of Nutrition»، فإن الاستهلاك المنتظم للأطعمة المصنعة يمكن أن يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ والقلب، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري، وارتفاع ضغط الدم.

تأثير الأكل غير الصحي على الدماغ

الأطعمة الغنية بالسكر والدهون تؤثر مباشرةً على الدماغ، إذ تحفز إفراز الدوبامين، وهو الناقل العصبي المسؤول عن الشعور بالسعادة، وهذا التأثير يجعل الشخص يشعر برغبة متزايدة في تناول مزيد من الأطعمة، مما يؤدي إلى حالة من الإدمان الغذائي، ويقول الدكتور أحمد علام، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، إنّ الدماغ يتفاعل مع الأكلات غير الصحية مثل بعض المواد المسببة للإدمان، ما يجعل الشخص يجد صعوبة في التوقف عن تناولها حتى مع معرفته بأضرارها.

مخاطر الأطعمة غير الصحية

السمنة وزيادة الوزن

يؤدي استهلاك الأطعمة غير الصحية بانتظام إلى تراكم الدهون في الجسم، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة، ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن السمنة أصبحت من أخطر المشكلات الصحية عالميًا، وترتبط بشكل وثيق بتناول الأطعمة المصنعة والمقلية.

أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب، وأكدت دراسة نُشرت في «American Journal of Cardiology»، أنّ الأشخاص الذين يستهلكون وجبات سريعة أكثر من ثلاث مرات أسبوعيًا، معرضون لخطر النوبات القلبية بنسبة 80% أكثر من غيرهم.

مرض السكري من النوع الثاني

تحتوي المشروبات الغازية والحلويات المصنعة على كميات هائلة من السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم وزيادة مقاومة الأنسولين، وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن زيادة استهلاك السكر يرتبط بارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 50%.

اضطرابات الجهاز الهضمي

الأطعمة السريعة تفتقر إلى الألياف الضرورية للهضم، مما يؤدي إلى الإمساك، الانتفاخ، واضطرابات الجهاز الهضمي، وعدم احتواء النظام الغذائي على ألياف كافية، يعطل حركة الأمعاء ويؤدي إلى مشكلات هضمية مزمنة.

لماذا يصعب الإقلاع عن الأكل غير الصحي؟

يعود السبب إلى مزيج من العوامل النفسية والعصبية، إذ تجعل هذه الأطعمة الدماغ يفرز هرمونات المتعة، مما يخلق ارتباطًا نفسيًا يجعل من الصعب التوقف عن تناولها، كما أن التسويق المكثف والمغريات البصرية يلعب دورًا كبيرًا في جذب المستهلكين إليها.

كيف يمكن التقليل من الأطعمة غير الصحية؟