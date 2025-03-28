الامارات | مكتبة محمد بن راشد: فعاليات ثقافية وورش عمل غنية في أبريل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر أبريل 2025، رزمة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأدبية وورش العمل ضمن برنامج حافل يحتفي بالتراث الثقافي العالمي والهوية والموروث الثقافي العربي والإماراتي.

وتنطلق الفعاليات بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، حيث يقدم المخرج والمؤلف الإماراتي مرعي الحليان ورشة تفاعلية تستكشف أسس التأليف المسرحي.

كما تنظم جلسة حوارية لمناقشة كتاب «التاريخ الصيني في دبي»، بمشاركة مجموعة من الكُتَّاب الصينيين المقيمين في دولة الإمارات، وتقدم المكتبة لهواة المانغا والأدب فرصة مميزة للمشاركة في ورشة عمل إبداعية بعنوان «قصص المانغا بنكهة إماراتية».

واحتفاءً باليوم العالمي للتراث، تُنظم المكتبة فعالية مميزة لتسليط الضوء على عدد من عناصر التراث اللامادي المعتمد من منظمة «اليونسكو»، والتي تتضمن عروضاً فنية وموسيقية، بالإضافة إلى ورش عمل للصناعات التقليدية، ومعارض فنية تراثية.

وضمن فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، تقدم المكتبة ورشة عمل احترافية لطلبة الجامعات، تركز على مفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي وأبرز تطبيقاته. كما تقدم المكتبة بالتعاون مع شركة «سينيوليو» ليلة جديدة من ليالي سينيوليو السينمائية تعرض خلالها أربعة أفلام قصيرة.

كما تقيم المكتبة أمسية حوارية شعرية تخليداً لذكرى شاعر الحب والهوى «بشارة الخوري».