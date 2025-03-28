عاجل: سبب وفاة إبراهيم الطوخي صاحب جملة «الجملي هو أملي».. تفاصيل

القاهرة - سمر حسين - صحة

حظى بشهرة وشعبية كبيرة على منصات التواصل الإجتماعي، فاشتهر بخفة ظله وفيديوهاته التي يقدمها، ليشتهر الحاج إبراهيم الطوخي بجملة «الجملي هو أملي»، ليرحل تاركا ورائه إرثا كبيرا من المحبة، لم يقتصر فقط على عائلته، بل حزن على رحيله الجميع.

تواصلت «الوطن» مع نجله أحمد الذي أكد خبر وفاته، سائلا الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة، مشيرا إلى سبب وفاته بسبب عملية المرارة.

ونشر «بوست» على الصفحة الرسمية للحاج إبراهيم الطوخي، كل ما يتعلق بتفاصيل العزاء: «العزاء في المطرية شارع المطراوي مساكن إبراهيم الطوخي في انتظاركم جميعا، الإعلاميين وكل الناس ادعوا له».