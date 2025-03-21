الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم - أوروبا
إنجلترا - ألبانيا 23:45
بولندا - لتوانيا 23:45
رومانيا - البوسنة والهرسك 23:45
مالطا - فنلندا 23.45
قبرص - سان مارينو 21:00
تصفيات كأس العالم - إفريقيا
بوتسوانا - الجزائر 17:00
بوروندي - ساحل العاج 23:00
غانا - تشاد 23:00
جنوب إفريقيا - ليسوتو 20:00
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