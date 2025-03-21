اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم - أوروبا

إنجلترا - ألبانيا 23:45

بولندا - لتوانيا 23:45

رومانيا - البوسنة والهرسك 23:45

مالطا - فنلندا 23.45

قبرص - سان مارينو 21:00

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

بوتسوانا - الجزائر 17:00

بوروندي - ساحل العاج 23:00

غانا - تشاد 23:00

جنوب إفريقيا - ليسوتو 20:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements