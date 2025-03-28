شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة مفاجئة ...عيدروس الزبيدي يتخذ خطوة صادمة بشأن "انفصال جنوب اليمن" ويصدر قرارا غير مسبوق"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر عيدروس الزبيدي رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي"، مساء الخميس، 27 رمضان 1446هـ، الموافق 27 مارس 2025، قرارا غير مسبوق، في إطار مساعي مجلسه لانفصال جنوب اليمن.

وذكرت وسائل إعلام المجلس الانتقالي أن عيدروس اصدر ما وصفته بـ"القرار رقم (10) لعام 2025م بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية لمجلس شيوخ الجنوب العربي".

وتسمية "الجنوب العربي" أطلقها الاحتلال البريطاني على بعض المحميات اليمنية، إبان الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن.

وتضمن قرار عيدروس الزبيدي، تعيين:

الشيخ/ علي عبدالله سالم الكثيري - رئيساً للجنة التحضيرية لمجلس شيوخ الجنوب العربي، ومشرفا على أعمالها.

وتعيين التالية أسماؤهم أعضاءً في اللجنة التحضيرية لمجلس شيوخ الجنوب العربي:

1- السلطان / عبدالله عيسى علي آل عفرار - عضواً

2- الشيخ/ عبدالرب أحمد أبوبكر النقيب - عضواً

3- الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن علي الجفري - عضواً

4- الشيخ /عبدالرحمن جلال عبدالقوي محمد شاهر - عضواً

5- الأمير/ علي شيخ الكازمي العولقي - عضواً

6- الأمير / عبدالعالم عبدالقوي محمد عمر الأميري - عضواً

7- الأمير / صالح غالب عوض القعيطي - عضواً

8- الأمير / فايز علي محمد الواحدي - عضواً

9- الشيخ/ مهيب سيف محمد الأحمدي - عضواً

10- الأمير / محمد فيصل سرور الحوشبي - عضواً

11- الشريف/ ماهر فضل صالح الهبيلي - عضواً

12- السلطان/ محسن فضل علي العبدلي - عضواً

13- السلطان / حسن طلال بن عبدالله بن جعفر الكثيري - عضواً

14- السلطان / إسكندر بن حمود بن محمد آل هرهرة - عضواً

15- الشيخ / محمود علي عاطف الكلدي - عضواً

16- الشيخ / خالد محمد عمر الكثيري - عضواً

17- المقدم / عمر سعيد باشقار بارشيد - عضواً

18- الدكتور / مهدي حسين جعبل الفضلي - عضواً

19- الشيخ / أبو بكر فريد بن أبو بكر العولقي - عضواً

20- الشيخ / علي محمد الكومدي الزويدي - عضواً

21- الشيخ / محمد سعد الصويفي بلحاف - عضواً

22- الشيخ/ علي عيسى أحمد عبدالله بن عفرار - عضواً

23- الأستاذ / فضل محمد ناجي مثنى - مقرراً للجنة

وجاء في "القرار" أن تتولى اللجنة التحضيرية ممارسة المهام والاختصاصات الأتية:

1- الإعداد والتحضير لإشهار مجلس شيوخ الجنوب العربي وإقرار خطة مزمنة لتنفيذ ذلك.

2- وضع لائحة تنظيمية لمجلس شيوخ الجنوب العربي تتضمن الهيكل التنظيمي والمهام والإختصاصات على النحو الذي يحدد البناء التنظيمي للمجلس ومهام كل منها وعلاقتها بهيئات المجلس الانتقالي الجنوبي.

3- إعداد قوائم أعضاء المجلس على أن يكون التمثيل شاملاً كافة قبائل محافظات الجنوب العربي والشرائح الاجتماعية وفق النُسب المقرة من اللجنة التحضيرية.

4- التواصل مع كافة السلاطين والمشايخ في الداخل والخارج وإشراكهم في التحضير لتشكيل الهيئات التنظيمية لمجلس الشيوخ.

5- الإلتزام بأن لا يتعدى قوام الهيئة المركزية للمجلس 121 عضوًا وأن تكون الهيئة التنفيذية للمجلس بقوام 15 عضوًا.

6- إقرار كافة التصورات التحضيرية التنظيمية والإعلامية والميدانية السابقة لإشهار المجلس.

7- تعقد اللجنة إجتماعاتها في العاصمة عدن ويجوز مشاركة من يتعذر حضورهم من خارج الجنوب عبر الإتصال المرئي، وتتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق فإن تعذر ذلك يحال مشروع القرار لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للفصل فيه بالموافقة أو التعديل أو الرفض.

8- تعتبر اللجنة التحضيرية مُنحلة بصدور قرار تشكيل الهيئة المركزية والهيئة التنفيذية لمجلس شيوخ الجنوب العربي.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي، الذي يسيطر بالقوة العسكرية، على العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المحافظات الجنوبية، يعاني من ضعف في الحاضنة الشعبية، خصوصا في عدن والمحافظات الشرقية.