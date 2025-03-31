شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:الاعلان عن قتلى بغارات استهدفت هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين بسقوط قتلى بغارات استهدفت حجة.

وبحسب صحة الحوثي فانه قتل شخصين واصيب اخر اثر غارتين على مديرية بني قيس بمحافظة حجة.



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