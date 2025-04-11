شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق جديد على تعيين شخصية مقربة من صالح بقرار من الرئيس العليمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق السفير السابق عبدالوهاب طواف على إعادة تعيين السفير عبدالوهاب الحجري، سفير جديد لليمن لدى واشنطن

وقال طواف في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏إعادة تعيين السفير عبدالوهاب الحجري، على رأس سفارتنا في واشنطن، قرار صائب.

وتابع بالقول:

الأخ عبدالوهاب له علاقات واسعة في الولايات المتحدة، وكان له حضور وازن وتأثير كبير، قبل إقالته في 2012م.

مضيفاً في تعليقه قائلاً:

اليمن تحتاج لجهوده في هذا التوقيت المهم.

نتمنى له التوفيق والنجاح.



هذا وأدى عبدالوهاب عبدالله الحجري، اليوم الخميس، اليمين الدستورية سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض.



عقب اداء اليمين التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالسفير الحجري، وحثه على الاضطلاع بمسؤولياته الكاملة في تمثيل الجمهورية اليمنية كرئيس لبعثتها الدبلوماسية في واشنطن، والعمل على رعاية مصالحها، وخدمة رعاياها المقيمين والوافدين الى الولايات المتحدة، وبما يجسد العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين.

و يُعد الحجري دبلوماسياً مخضرماً، حيث سبق له أن شغل منصب سفير اليمن في واشنطن لنحو 15 عاماً، وهو مقرب من أسرة الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح.