شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الإعلان عن مقتل الدكتور عقبة محمد محسن أبو راس في غارات أمريكية (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن - خاص

قُتل الدكتور عقبة محمد محسن أبو راس، مساء الخميس 10 أبريل 2025، في غارة جوية أمريكية استهدفت محافظة الحديدة غربي اليمن، ضمن سلسلة من الهجمات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية ضد مواقع تابعة لجماعة الحوثي.

وبحسب مصادر محلية، فإن الغارات استهدفت مواقع متعددة في الحديدة، شملت مطار الحديدة الدولي، ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا، ومنطقة الكثيب بمديرية الميناء، ومنطقة رأس عيسى بمديرية الصليف. وقد أسفرت هذه الغارات عن وقوع انفجارات عنيفة هزت المدينة، وتسببت في سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم الدكتور أبو راس.

وأفادت تقارير بأن الغارات استهدفت مواقع استراتيجية يستخدمها الحوثيون لتخزين الأسلحة وإطلاق الصواريخ، في إطار حملة عسكرية تهدف إلى تقويض قدراتهم القتالية. وقد أعلنت جماعة الحوثي أن هذه الغارات أسفرت عن مقتل 53 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

يُذكر أن هذه الهجمات تأتي في سياق تصعيد عسكري تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين، ردًا على هجماتهم المتكررة على السفن في البحر الأحمر، والتي أدت إلى اضطراب حركة التجارة العالمية. وقد توعد زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، بالرد على هذه الغارات، مؤكدًا استمرار عملياتهم البحرية بفعالية.



