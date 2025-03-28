دوا ليبا تطل بالمايوه في أجواء صيفية رائعة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية دوا ليبا على متابعيها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بأجواء صيفية مميزة، مرتديةً مايوه إستعرضت من خلاله رشاقتها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ لوجهها و نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.



على صعيد آخر، شاركت دوا ليبا متابعيها مؤخراً، مجموعة من اللقطات من ليلة مليئة بالمشروبات والحفلات أثناء الرحلة، وبدت متوهجة في مجموعة اللقطات، وهي ترتدي قميصاً داخلياً من قماش الدنيم الأزرق، مع فتحة رقبة منخفضة.

في إحدى اللقطات، شوهدت دوا ليبا وهي تنظر بعيداً عن الكاميرا، وتمسك بحزام السلسلة الذهبية لحقيبة يدها - وأظهرت خاتم "خطوبتها" الماسي.

