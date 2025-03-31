ريم السعيدي تعلن حصولها على هذه الجنسية الأوروبية

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي حصولها على الجنسية الإيطالية وذلك بعد سنوات من تقدمها بطلب للحصول عليها. وشاركت صورة للعلم الإيطالي على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت كاتبة باللغة الايطالية:

31-3-2025 ... اليوم الذي كنت انتظره منذ 14 عاماً.. واخيرا اصبحت رسميا ايطالية.. شكرا ايطاليا!!

وختمت : " وأخييرا يمكنني أن أقول : انا فخورة بكوني إيطالية"

يذكر ان ريم بدأت مسيرتها المهنية في ايطاليا وعاشت هناك لفترة طويلة قبل ان تنتقل مجددا الى الشرق الاوسط لمتابعة اعمالها في دبي.

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