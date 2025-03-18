مخرج "لام شمسية" يكشف استعدادات التعامل مع أطفال المسلسل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 01:21 مساءً - كشف المخرج كريم الشناوي مخرج مسلسل "لام شمسية"، عن تفاصيل الاستعدادات التي حرص عليها فريق العمل للتعامل مع الأطفال خلال تصوير مشاهد العمل، حيث نشر كريم الشناوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو من كواليس تحضيرات المسلسل، وظهرت في الفيديو واحدة من الجمعيات المتخصصة في رعاية حماية الطفل، وكانت توجه نصائح للتعامل مع الأطفال أثناء التصوير.

التحضير للام شمسية

كتب مخرجتعليقاً على المقطع قال فيه: "أثناء تصوير "" سلامة علي، الطفل اللي بيمثل دور يوسف، وسلامة كل الاطفال في المسلسل كانت من أهم أولوياتنا"، وتابع: "‏علشان كدة، سارة عزيز مديرة ومؤسسة Safe Egypt وعضو مجلس إدارة في المجلس القومي للأمومة والطفولة كانت موجودة في اللوكيشن بتتأكد من سلامته النفسية وإنه مايمرش بأي مواقف غير محسوبة أثناء التصوير. وتم كمان تدريب كل فريق العمل على التعامل مع الأطفال في موقع التصوير".

وأنهى حديثه عن الطفل بطل العمل قائلاً: "علي بالنسبة لنا مش شخص جاي يقول كلمتين في دور طفل، علي دور رئيسي و مهم و صعب في لام شمسية. و موهبة مصرية قوية و عظيمة تستحق الاهتمام و الفخر. و علاقتنا به و ناحيته ممتدة من قبل المشروع لبعد نهاية العرض بمدة. علي شريك و اصبح عضو في الاسرة اللي بتكبر و بتحاول تجرب و تغامر طول الوقت، احنا محظوظين بعلي و شطارته و عائلته العظيمة اللي دعمته و دعمت موهبته و بيتابعوا و بنسقوا معانا لحظة بلحظة".

قصة وصناع العمل

تدور أحداثحول معلمة في إحدى المدارس تكتشف تعرض عدد من الأطفال للتحرش والتنمر داخل المدرسة، وتبذل قصارى جهدها من أجل مساندتهم والدفاع عنهم، فتظهر لها العديد من المشاكل التي تهدد حياتها وحياة أسرتها.

ويضم فريق عمل مسلسل لام شمسية نخبة من النجوم منهم أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أحمد صلاح السعدني، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، أسيل عمران، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإنتاج سعدي جوهر-ميديا هب، وإخراج كريم الشناوي.

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