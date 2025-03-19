بعد مشاركته في الغاوي.. تفاصيل أول بطولة مطلقة لـ كزبرة في الدراما التلفزيونية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 11:57 صباحاً - حقق الفنان الشاب أحمد بحر المعروف بـ"كزبرة" نجاحًا لافتًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهوره كضيف شرف في أولى حلقات مسلسل "الغاوي" بطولة الفنان أحمد مكي، الذي يُعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025.

مسلسل جديد بعد موسم رمضان

رسالة كزبرة لجمهوره- الصورة من قصص إنستغرام كزبرة

رفضت أدوار بطولة وتمسكت بدوري في "الغاوي"

View this post on Instagram A post shared by أحمد بحر - Ahmed Bahr (@kozbaara)

الجمهور يُقدر الأعمال الجيدة

تفاصيل ظهور "كزبرة" في "الغاوي"

حرص كزبرة على توجيه رسالة إلى جمهوره من خلال خاصية قصص إنستغرام الخاص به، بعد ردود الفعل الواسعة التي تلقاها خلال اليومين الماضيين، مُشيرًا إلى أنه سيخوض البطولة المطلقة بالدراما التلفزيونية ولأول مرة، من خلال مسلسل جديد يُجرى التحضير له في الوقت الحالي، يحمل اسم "على ضهر راجل"، قائلًا: "عاملكم مسلسل حلو بعد رمضان، حاجة مختلفة برضه هتتبسطوا أوي.. يارب أبقى قدها".لفت إلى ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها بعد ظهوره في ""، قائلًا: "الحمد لله حمدًا كثيرًا، أنا حابب أتكلم في موضوع.. شكرًا لكل حد بعتلي رسالة حلوة، واتكلم عنّي وإداني حقي في دور (فؤش) في ()، ربنا اللي عالم أنا الفترة اللي فاتت كل الناس اللي حواليا كانت بتقولي: أنت مجنون بسبب الحاجات اللي رفضتها في رمضان، وحاجات كثير منها بطولة، بس أنا مكنتش مرتاح ومكنش فارق لي غير إن أعمل حاجة حلوة".وتابع: "رحت عملت دور (فؤش) مع إنه دور صغير، بس اللي حركني إنه دور مختلف، وأمنت بربنا إنه هيكرمني لأني عايز أقدم حاجة حلوة، وكان عندي يقين إن ربنا هيكرمني، والحمد لله ربنا كرمني، والناس طلعت بتقدر الحاجة الحلوة ومخيبتش ظني.. المعني إيه من الكلام ده، إن مش مهم الكم، المهم إنك تعمل حاجة حلوة أنت مصدقها وراضي عنها، وسيب الباقي على ربنا، وصدقني هتتطلع كسبان".يُذكر أنّ "" ظهر ضيف شرف خلال أحداث الحلقة الأولى، في دور ابن الفنان أحمد بدير، والذي تجمعه علاقة صداقة قوية بـ"شمس" الشخصية التي يُجسدها أحمد مكي، حيث يتعرض للغدر والنصب، إلى أنّ يفقد حياته، ليطلب من صديقه الانتقام له، ليعود "شمس" مجددًا إلى أعمال العنف والإجرام لأجله، بعدما كان قد تعهد بالابتعاد عن ذلك الطريق.

المسلسل يضم مجموعة مميزة من النجوم، من بينهم: الفنانة عائشة بن أحمد، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان محمد لطفي، بالإضافة إلى الرابر الشاب أبو يوسف، الفنان تامر شلتوت، وآخرين. وهو من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، ومن إخراج محمد جمال العدل.

أول بطولة مطلقة في السينما

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يُذكر أنّ "" يخوض البطولة المطلقة في السينما لأول مرة أيضًا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحه في فيلم "الحريفة" بجزأيه الأول والثاني، إذ تعاقد مع صُنّاع هذا المشروع، على فيلم جديد بعنوان "أوفر سايز" في شهر ديسمبر الماضي، حيث شارك محبيه ومتابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" صوراً ظهر من خلالها برفقة مخرج ومؤلف ومنتج فيلمه الجديد، وهو يقوم بالتوقيع على العقود الخاصة بالعمل، معلقاً: "توكلنا على الله استنونا في الصيف الجاي 'فيلم أوفر سايز'، شخصية عماد البطيء، خطوة مهمة جداً مكنتش هقدر أخدها من غير دعم إخواتي وإيمانكم بيا ويا رب يعجبكم، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج كريم سعد، وتأليف إياد صالح.

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