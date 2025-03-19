"بجعة البترون" حاضرة في مسلسل بالدم.. والجمهور يتفاعل

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو لطائر "البجعة" الذي يعيش في مدينة البترون، والذي ظهر في عدة مشاهد من مسلسل "بالدم" الذي تم تصويره في المدينة نفسها.



وقد أطلقت عليها الممثلة سينتيا كرم بشخصية "عدلا" إسم "سوسن، وظهرت في عدة مشاهد وهي تقوم بإطعامها والإهتمام بها، كما ظهرت بمشهد رومانسي جمع بين الفنانة ماريلين نعمان بشخصية "حنين" والممثل سعيد سرحان بشخصية "آدم"، وخطفت الأنظار من الثنائي المغروم.

وطائر "البجعة" لا يتواجد عادة في لبنان، إلا أن هذا الطائر بالذات كان قد تعرض لإصابة من أحد الصيادين، فقام سكان مدينة البترون بالإهتمام به وتطبيبه وظل يعيش فيها.