شكرا لقرائتكم خبر عن دخول 6 تخصصات جديدة بجامعة القصيم في تصنيف "QS" الدولي والان نبدء بالتفاصيل

جامعة القصيم

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة القصيم إنجازًا أكاديميًا جديدًا بإدراج ستة تخصصات لأول مرة ضمن تصنيف (QS) الدولي للتخصصات لعام 2025، ما يُظهر التزامها في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية وتعزيز مكانتها ضمن أفضل الجامعات العالمية.واشتمل التصنيف لأول مرة على تخصصات العلوم الاجتماعية والإدارية في المرتبة 297، والهندسة والتكنولوجيا في المرتبة 333، والصيدلة وعلم الأدوية في المرتبة 351، وتخصص العلوم الطبية وعلوم الحياة في المرتبة 401، إضافة إلى تخصص الفنون والعلوم الإنسانية في المرتبة 401، والعلوم الطبيعية في المرتبة 501.في حين حافظت ثلاثة تخصصات بالجامعة على حضورها للعام الثاني وهي: الرياضيات في المرتبة 451، والطب في المرتبة 551، وعلوم الحاسب ونظم المعلومات في المرتبة 651، التي دخلت في التصنيف عام 2024م.ويعتمد تصنيف (QS) على معايير عدة للتقييم، منها السمعة الأكاديمية، والنشر العلمي، والاستشهادات البحثية، والشراكات البحثية الدولية، والمخرجات وفرص التوظيف، ما يسهم في تحسين جودة التعليم، وتعزيز البحث والابتكار، وتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي الدولي، ورفع سمعة الجامعة عالميًا، وزيادة فرص توظيف خريجيها.ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لسجل جامعة القصيم الأكاديمي، ويجسد التزامها بتطوير برامجها التعليمية وتعزيز حضورها على المستوى العالمي.