بالصور- إيمّيه صيّاح تعود من دبي إلى لبنان للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة

في لفتة عائليّة دافئة، عادت الإعلاميّة والممثّلة اللبنانيّة إيمّيه صيّاح من دبي إلى لبنان للمشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد والدها الـخامس والسّبعين.

في هذا السّياق، وثّقت إيمّيه رحلتها من دبي إلى لبنان لمفاجأة والدها في عيده من خلال عدّة صور نشرتها عبر “إنستغرام” من أجواء الاحتفال، إذ حرصت على وجودها إلى جانب والدَيها في هذه المناسبة المميّزة وأمضت معهما لحظات رائعة لا تُنسى.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه اللقطات وأثنوا على علاقتها الوثيقة بأسرتها، متمنّين لوالدها دوام الصّحّة والعمر المديد.

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يُذكر أنّ إيميه صيّاح، تُقيم حاليًّا في دبي مع عائلتها، لكنّها تحرص دائمًا على الحفاظ على صلتها القويّة بلبنان، سواء عبر زياراتها المتكرّرة أو من خلال نشاطاتها الفنّيّة والإعلاميّة التي تربطها بجمهورها في لبنان والوطن العربيّ.