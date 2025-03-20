شكرا لقرائتكم خبر عن التهجد بالحرم المكي تبدأ 12:30 منتصف الليل.. وختم القرآن ليلة 29 والان نبدء بالتفاصيل

ختم القرآن

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن موعد إقامة صلاة التهجد في الحرم المكي الشريف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث ستبدأ عند الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.جاء ذلك خلال كلمته التوجيهية التي ألقاها بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام، بمناسبة دخول العشر الأواخر من الشهر الفضيل، حيث أكد على أهمية استغلال هذه الأيام المباركة في العبادة والتقرب إلى الله.كما أعلن السديس، أن ختم القرآن الكريم سيكون في ليلة 29 من رمضان، خلال صلاة التراويح، داعيًا جموع المسلمين إلى حضور هذه المناسبة الروحانية العظيمة، والحرص على الإخلاص والخشوع في الصلاة والدعاء.ويشهد المسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان كثافة كبيرة من المعتمرين والمصلين الذين يحرصون على أداء العبادات في أجواء إيمانية عامرة، وسط جهود مكثفة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.