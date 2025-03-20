الاقتصاد

أسواق الأسهم العالمية.. انخفاض البورصة في لندن وموسكو

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واس - لندن/ موسكو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العالمية.. انخفاض البورصة في لندن وموسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة 0.09 في المئة.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - خسائر بمقدار 8.11 نقاط، ليصل عند مستوى 87698.55 نقطة.
الأسهم البريطانية - أرشيفية اليوم

بورصة موسكو

أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 7.63 نقاط، ما نسبته 0.24%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3222.16 نقطة.
مؤشرا بورصة موسكو - مشاع إبداعي
بورصة موسكو - مشاع إبداعي

وأنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 25.36 نقطة، أي بنسبة 2.06%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1202.73 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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