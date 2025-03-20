شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العالمية.. انخفاض البورصة في لندن وموسكو والان نبدء بالتفاصيل

بورصة موسكو

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة 0.09 في المئة.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - خسائر بمقدار 8.11 نقاط، ليصل عند مستوى 87698.55 نقطة.أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 7.63 نقاط، ما نسبته 0.24%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3222.16 نقطة.وأنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 25.36 نقطة، أي بنسبة 2.06%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1202.73 نقطة.