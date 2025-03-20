شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض داو جونز.. تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات منتصف اليوم والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

مكاسب سوق الأسهم

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الظهيرة اليوم الخميس في بورصة وول ستريت، في ظل ظهور مؤشرات على استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي على الأقل حتى الآن.وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1ر0%، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بواقع 56 نقطة أي بنحو 2ر0% بحلول الساعة الثانية عشرة و47 دقيقة ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 3ر0%.شهدت بورصة وول ستريت تقلبات حادة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تذبذبت أسعار الأسهم بسبب حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب.وتلقت الأسهم دفعة يوم الأربعاء بعد أن صرح رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بأن الاقتصاد لا يزال قويا بما يكفي في الوقت الحالي لإبقاء أسعار الفائدة كما هي.وصدرت المزيد من البيانات الاقتصادية اليوم لتعزيز هذا الرأي. فقد أفاد أحد التقارير بأن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي أقل بقليل مما توقعه الخبراء. وهذه أحدث إشارة إلى أن سوق العمل تشهد هدوءا سواء في معدلات تسريح العمالة أو توظيف عمالة جديدة.كما أفاد تقرير آخر بأن مبيعات المساكن القائمة كانت أقوى الشهر الماضي مما توقعه الاقتصاديون، ما أدى إلى تسريع مكاسب سوق الأسهم، بينما أفاد تقرير ثالث بأن نمو التصنيع في منطقة وسط الأطلسي يبدو أفضل مما توقعه المحللون، لكن رئيس مجلس الاحتياط جيروم باول شدد أيضا يوم الأربعاء على أن حالة عدم اليقين المرتفعة للغاية تجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك.