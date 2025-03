شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اجتماع المملكة.. القمة الأوروبية ترحب بجهود السلام في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب قادة الاتحاد الأوروبي بالبيان المشترك لأوكرانيا والولايات المتحدة في أعقاب اجتماعهما في المملكة العربية السعودية في 11 مارس 2025م، بما في ذلك مقترحات اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الإنسانية.وأكد بيان صادر عن قمة المجلس الأوروبي، ضرورة أن يشمل مسار السلام جهود الإغاثة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيسهم ودوله الأعضاء في عملية السلام ويساعدون في تأمين السلام الدائم لأوكرانيا. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1902459591432020035?ref_src=twsrc%5Etfw