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طقس المملكة.. أمطار متباينة الشدة وزخات من البرد على الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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  • طقس المملكة.. أمطار متباينة الشدة وزخات من البرد على الباحة 2/3
  • طقس المملكة.. أمطار متباينة الشدة وزخات من البرد على الباحة 3/3

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الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد.
وشملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء متفرقة من محافظات وبلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق وقلوة والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.
هطول أمطار متوسطة على الباحة - أرشيفية
طقس السعودية - واس (أرشيفية)

طقس المملكة

كان المركز الوطني للأرصاد، نوَّه بتأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية متفاوتة الغزارة تبدأ من اليوم الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل، تصحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، إضافة إلى جريان السيول وارتفاع الأمواج على السواحل، وتساقط البرد بكثافة على المرتفعات.
وأوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة، بما في ذلك سواحلها ومرتفعاتها، ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وكذلك منطقة المدينة المنورة؛ مضيفًا أن الحالة ستشمل المناطق الوسطى والشرقية، حيث تشهد المنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، ومعظم أجزاء منطقة الرياض، أمطارًا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة إلى الشديدة.
وبين المركز أن مناطق الباحة، عسير، نجران، وجازان ستتأثر أيضًا بهطولات متوسطة إلى غزيرة، مع احتمالية تساقط البرد وجريان السيول في بعض المواقع
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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