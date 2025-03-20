زواج تيم حسن وكاريس بشار في "تحت سابع أرض" يتصدر التريند

ميرنا وليد - بيروت - شهدت الحلقة 21 من مسلسل "تحت سابع أرض" زفاف المقدم موسى، الذي يجسده الممثل السوري تيم حسن، وبلقيس، التي تؤديها الممثلة السورية كاريس بشار، في مشهد حظي بتفاعل واسع من الجمهور.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الزفاف، مع تعليقات أشادت بأداء الثنائي و الكيمياء القوية بينهما، بينما ترقب المشاهدون تطورات الأحداث بعد هذا الحدث المفصلي في القصة.

في مشهد خطف قلوب الناس، في مسلسل "تحت سابع أرض"، ظهر الممثل تيم حسن وهو يغني لزميلته الممثلة السورية كاريس بشار، أغنية الفنان راغب علامة "راغب بقربك".

تيم حسن غنى:" "راغب... راغب بقربك أنا راغب، طالب رضاك أنا طالب، لكن أبوكِ..."، ثم قال: "بلا سيرة أبوكي الله يفك أسره".

وكانت كاريس بشار قد قالت لـ تيم حسن "اللي باعنا خسر دلعنا"، وهي جملة شهيرة من أغنية راغب علامة "اللي باعنا".

غناء تيم حسن لاقى استحساناً كبيراً من الجمهور، وتناقل المتابعون الفيديو على صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.