أماندا ميلينغ تتسبب بحادث مروع تحت تأثير المخدرات

ميرنا وليد - بيروت - تورطت الممثلة البريطانية أماندا ميلينغ، المعروفة بأدوارها في "Casualty" و"Holby City"، في حادث سير خطير بعدما فقدت السيطرة على سيارتها أثناء قيادتها تحت تأثير الكوكايين، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة ممرض كان متجهاً إلى عمله في لينكولنشاير.



الحادث أسفر عن إصابات خطيرة للطرفين، حيث تعرضت ميلينغ لكسر في المعصم وعظمة الترقوة، بينما أصيب مارك لو سيج، سائق السيارة الأخرى، بأضرار حركية دائمة منعته من ممارسة مهنته كممرض، إضافة إلى فقدانه القدرة على العزف واللعب في مباريات كرة الماء.

الفحوصات أثبتت وجود نسبة عالية من الكوكايين في دم الممثلة، إضافةً إلى خمسة أضعاف الحد المسموح به من مادة benzoylecgonine. وأمام المحكمة، اعترفت ميلينغ بجريمتها، وحُكم عليها بالحرمان من القيادة لمدة 22 شهراً وغرامة مالية 485 جنيهاً إسترلينياً.

محاميها أوضح أنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية بعد وفاة والدها وكلبها الأليف، ما دفعها لتعاطي المخدرات قبل الحادث، مؤكداً أن ذلك لم يكن سلوكاً معتاداً منها.