شكرا لقرائتكم خبر عن إلى أين تتجه أسعار الذهب وسط توقعات خفض أسعار الفائدة مستقبلاً؟ والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب

لماذا ارتفع سعر الذهب؟

تأثير عدم اليقين على الذهب

تأثير الدولار وسندات الخزانة

إلى أين يتجه الذهب؟

الدمام - شريف احمد - بلغ سعر الذهب أعلى مستوى في تاريخه بعد أن زاد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من احتمالية خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، والسؤال الأهم الآن هو: ما توقعات أسعار الذهبالفترة المقبلة؟، ونجيب عليه في هذا الموضوع وفقًا لما أوردته منصة "إف إكس ستريت" العالمية.ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.1% ليصل إلى 3049.89 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3055.96 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% إلى 3058.40 دولارًا.اقرأ أيضاً: لماذا يعتبر الذهب ملاذاً آمناً جيداً حتى الآن رغم ارتفاع أسعاره؟قال ديك بون، المدير العام لشركة "هيراوس ميتالز": "الذهب مدفوع بعدة عوامل، أبرزها حالة عدم اليقين في الأسواق، والتوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التوقعات بخفض الفائدة لاحقًا".وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتًا عند نطاق 4.25%-4.50% يوم الأربعاء، وسط توقعات صانعي السياسة بخفضين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما بحلول نهاية عام 2025.جاء ارتفاع الذهب بعد تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، حيث أقر بوجود "درجة عالية من عدم اليقين" بشأن التحولات المحتملة في السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس دونالد ترامب.اقرأ أيضاً: سعر الذهب يعاود الصعود فوق 3000 دولار وسط الطلب على الملاذ الآمنورغم ذلك، أكد باول أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتعديل تكاليف الاقتراض، مشيرًا إلى أن صانعي السياسات سينتظرون "مزيدًا من الوضوح" قبل اتخاذ أي قرار.تراجع كلٌّ من الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد قرار الفيدرالي، مما عزّز الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين.علق بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع الأساسية العالمية في "تي دي سيكيوريتيز"، قائلًا: "من الواضح أن السوق تتوقع سياسة نقدية أكثر مرونة، خاصة مع توقعات الفيدرالي بارتفاع التضخم".من جانبه، قال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز"، في مقابلة مع "بلومبرج": "نعتقد أن المستثمرين يجب أن يخصصوا ما بين 5% إلى 10% من محافظهم للأصول الحقيقية مثل السلع الأساسية، الذهب، البنية التحتية، العقارات، والموارد الطبيعية".وحتى الآن، ارتفعت أسعار السبائك بنسبة 16% منذ بداية عام 2025، مواصلةً أداءها القوي من العام السابق.يواصل الذهب جذب المستثمرين كتحوط ضد التضخم وملاذ آمن في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية والشكوك المحيطة بالرسوم الجمركية.وصرّح كريستوفر وونج، استراتيجي العملات الأجنبية في "بنك أو سي بي سي"، قائلًا:

"نظل متفائلين بشأن آفاق الذهب".

أما نيكولاس فرابيل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية في "إيه بي سي ريفاينري"، فأوضح:"نظرًا للأداء القوي للذهب خلال الربع الأول، قد نشهد بعض التصحيحات السعرية، لكن هذه التصحيحات حتى الآن كانت قصيرة الأجل نسبيًا، مع استمرار الطلب القوي. قد يواجه السعر مقاومة عند مستوى 3,090 – 3,100 دولارًا".