شكرا لقرائتكم خبر عن معلمون وأطباء وممرضون.. ارتفاع الضحايا الأمميين في غزة إلى 284 والان نبدء بالتفاصيل

بيان عن اللجنة الوزارية المكلفة من #القمة_العربية_والإسلامية بشأن #غزة: نعرب عن إدانتنا واستنكارنا للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة وقصفها المباشر لمناطق مأهولة بالسكان#اليوم | @KSAMOFA



قُتل خمسة من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" في غزة خلال الأيام القليلة الماضية، ليرتفع عدد القتلى من الموظفين الأمميين إلى 284، من بينهم معلمون وأطباء وممرضون يخدمون الفئات الأكثر ضعفًا.وأكد المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني ضرورة تجديد وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن القصف الإسرائيلي الذي استمر جوًا وبحرًا لليوم الثالث أجبر الناس على الفرار، ما أثر في عشرات الآلاف، الغالبية العظمى منهم نازحون بالفعل.