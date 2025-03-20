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معلمون وأطباء وممرضون.. ارتفاع الضحايا الأمميين في غزة إلى 284

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واس - واشنطن 0 تبليغ

معلمون وأطباء وممرضون.. ارتفاع الضحايا الأمميين في غزة إلى 284

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الدمام - شريف احمد - قُتل خمسة من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" في غزة خلال الأيام القليلة الماضية، ليرتفع عدد القتلى من الموظفين الأمميين إلى 284، من بينهم معلمون وأطباء وممرضون يخدمون الفئات الأكثر ضعفًا.
وأكد المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني ضرورة تجديد وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن القصف الإسرائيلي الذي استمر جوًا وبحرًا لليوم الثالث أجبر الناس على الفرار، ما أثر في عشرات الآلاف، الغالبية العظمى منهم نازحون بالفعل. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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