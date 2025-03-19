الاتحاد النسائي يعزز التعاون مع شركائه الدوليين على هامش أعمال لجنة وضع المرأة

ابوظبي - سيف اليزيد - عقد الاتحاد النسائي العام، اجتماعات ثنائية مع شركائه الاستراتيجيين على الصعيد الدولي، وذلك على هامش مشاركته ضمن وفد الدولة في الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأميركية، التي انطلقت 10 مارس الجاري.

وحرص الاتحاد على توطيد آفاق التعاون بينه وبين شركائه في مجال دعم وتمكين المرأة، عبر عقد اجتماعات ثنائية مع كل من المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الدولي للاتصالات ، كما التقى مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة.

يذكر أن جدول أعمال مشاركة الاتحاد النسائي العام كمتحدثين اشتمل على أربع جلسات ، الأولى تحت عنوان: "المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، والثانية تحت عنوان: "تحقيق وعد بيجين لتعزيز دور المرأة في القيادة"، والثالثة تحت عنوان: "الابتكار في جمع البيانات، قصص نجاح في تعزيز مكانة المرأة ورؤى من تقرير بكين"، والرابعة تحت عنوان: "دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج".

كما تضمن جدول الأعمال حضور ثلاث جلسات، الأولى تحت عنوان: "جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة"، والثانية تحت عنوان: "نساء غزة ينهضن من أجل الحرية والكرامة"، والثالثة تحت عنوان: "تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين".

وانصب التركيز الرئيسي خلال الدورة 69 للجنة وضع المرأة على استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة.

وتعد لجنة وضع المرأة هي أهم منبر متعدد الأطراف ، وقد أُنشئت عام 1946، كهيئة عالمية لصنع السياسات التي تعنى بالنهوض بالمرأة ، وتعقد اجتماعات سنوية في شهر مارس لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.