الخليج اليوم .. الحوثيون يعلنون استهداف جنوب إسرائيل بصاروخ بالستي فرط صوتي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الخميس، استهداف جنوب إسرائيل بصاروخ بالستي فرط صوتي.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثين يحيى سريع، في بيان "استهدفت قواتنا المسلحة هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" وحققت هدفها بنجاح".

وأوضح سريع أن هذه الضربة هي الثانية خلال 24 ساعة.

وأضاف"عملياتنا المساندة لغزة لن تتوقف مهما استمر العدوان الأميركي على بلدنا – عملياتنا بالإضافة إلى حظر الملاحة الإسرائيلية ستستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وكان الحوثيون قد أعلنوا في صباح الأربعاء، استهداف مطار "بن غوريون" بمنطقة يافا بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

ونفذت هذه العملية عقب ضربات جوية شنها الطيران الأميركي في وقت من يوم سابق الأربعاء، على مواقع للحوثيين في محافظتي الحديدة وصعدة، وفق تصريحات وسائل إعلام حوثية.

ويعد هذا أعلى تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران منذ بداية العام الحالي 2025.