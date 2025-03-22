شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء قسرى للفلسطينيين من طولكرم بالضفة لإقامة ثكنات عسكرية إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، حيث أجبرت عشرات العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها في الحي الشمالي المحاذي لشارع نابلس؛ تمهيدًا لتحويلها إلى ثكنات عسكرية.



وذكرت وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن عمليات الإخلاء شملت عدة عمارات، وأن الطواقم التطوعية هرعت لمساعدة الأهالي على إخلاء منازلهم قبل انتهاء المهلة المحددة.



يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها قوات الاحتلال في المدينة، والتي تشمل الاستيلاء على المنازل وتحويلها إلى مواقع عسكرية، مما يزيد من معاناة السكان في ظل الحصار والاقتحامات اليومية. وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال مطعمًا في شارع نابلس وخربت محتوياته، واعتدت على العاملين فيه.



كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين في ضاحية اكتابا شرق المدينة، بعد مداهمة المنطقة. وكانت جرافات الاحتلال قد أغلقت أجزاء من شارع نابلس بالسواتر الترابية في وقت سابق اليوم، واستولت على عدد من مركبات الفلسطينيين واستخدمتها لإغلاق الشارع، بالإضافة إلى تخريب إشارات ضوئية وأشجار وتفتيش المركبات.



واقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات غرب سلفيت؛ منها رافات، والزاوية، ومسحة، وبديا، وجابت شوارعها وسط إطلاق قنابل الصوت صوب الفلسطينيين، وفقا لمصادر محلية.