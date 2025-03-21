الخليج اليوم .. مباحثات بحرينية - أميركية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب الرئيس الأميركي ديفيد فانس، في اتصال هاتفي، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يرسخ الأمن والاستقرار، ويعزز التنمية والازدهار.

كما أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني على ما تشهده العلاقات التاريخية والاستراتيجية الوثيقة بين البحرين وأميركا من تقدم ونماء متواصل على الصعد كافة، مشدداً على أهمية توطيد مسارات التعاون والتنسيق المشترك والدفع بها نحو آفاق أشمل بما يصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.

في وقت سابق، أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ تناول الجانبان عبر اتصالهما أهمية العمل المستمر لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز جهود التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.

وفي الوقت ذاته، أكد العاهل البحريني في أثناء الاتصال تطلع بلاده إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البحرين وأميركا، ومواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وشدد العاهل البحريني على تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة، مشيدًا بالمكانة الريادية التي يتمتع بها الاقتصاد الأميركي بصفته أكبر الاقتصادات العالمية وأكثرها تأثيرًا.