شكرا لقرائتكم خبر عن قائد إسرائيلى: الضغط العسكرى لم يعد الرهائن بل يؤدى لمقتلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت شبكة "سي بي إس" عن قائد سابق لفرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، أن الضغط العسكرى لم يعد الرهائن بل أدى أحيانا لمقتلهم.

وأضاف، قد نشهد مقتل مزيد من الرهائن إذا استمرت الغارات على غزة، ونتنياهو يعد بتحرير الرهائن ويحاول في الوقت نفسه قتل محتجزيهم.

وتابع القائد السابق لفرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ان جيشنا وصل لحدوده القصوى في إجبار حماس على الرضوخ، والحل السياسي وحده يمكن أن يحقق السلام بين إسرائيل وحماس.