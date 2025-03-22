شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس النواب الأردنى: قمة القاهرة شكلت موقفا عربيا موحدا لإنهاء الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، الدكتور مصطفى الخصاونة، أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني، وذلك ضمن قرارات الشرعية الدولية.



ونوه الخصاونة، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، بالقمة العربية التي عقدت مؤخرا في القاهرة، وأكدت أنها جاءت لتشكل موقفا عربيا موحدا لإنهاء الصراع، وبأن فلسطين للفلسطينيين.



وأشار إلى جهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في شحذ القوى السياسية الفاعلة للوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، وتأكيد الأردن على أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة هو إقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني ضمن قرارات الشرعية الدولية.. وقال إن "الصراع ليس بجديد على المنطقة، وقد سمعنا مرارا وتكرارا عن الحلول غير المرحب بها على كافة المستويات".



وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني مجددا على ثوابت بلاده التي تعبر عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كباقي دول العالم، إلا أن ما يجري في غزة هو انتهاك للأعراف والقوانين الإنسانية ونسفت بنود اتفاق الهدنة.



وأشار الخصاونة إلى اعتماد خطة عربية موحدة تعيد بناء غزة، وأن الأردن يعمل على توحيد الجهود مع كافة الدول العربية لبلورة مواقف موحدة.