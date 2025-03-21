جامع الشيخ زايد الكبير.. أهم معالم الجذب في الشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حقق جامع الشيخ زايد الكبير مراكز عالمية متقدمة ضمن أفضل المعالم الثقافية والتاريخية العالمية خلال العام الماضي، حيث صُنف ضمن أفضل 1% من المعالم السياحية في العالم، وحصل على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في فئة «أهم معالم الجذب»، وفق تقييم موقع «تريب أدفايزر» المتخصص في السفر والسياحة.

وترجم مركز جامع الشيخ زايد الكبير خلال عام 2024، دوره المحوري بين مراكز الفكر الإسلامي في تقديم الصورة المشرقة للدين الإسلامي الحنيف، وذلك عبر برامج دينية قدمها في حلة جديدة، تمثلت في إطلاقه سلسلة من الأفلام التوعوية القصيرة المستلهمة من سماحة الدين الإسلامي الحنيف.

واستقبل مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي خلال العام الماضي، 6.582.993 مرتاداً، بنسبة زيادة بلغت 20% مقارنة مع عدد مرتاديه خلال عام 2023، كان بينهم 2.259.275 مصلياً ومفطراً، و4.262.781 زائراً، في حين بلغ عدد مستخدمي الممشى الرياضي 60.937 شخصاً.