306 فلل للمواطنين في مشروع الساد بالعين

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (العين)

بدأ مركز أبوظبي العقاري، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، تسليم مفاتيح 306 فلل سكنية، ضمن مشروع الساد السكني على المواطنين المستفيدين في مدينة العين، داخل مجلس العالية، وذلك لمدة 4 أيام متتالية، حيث يمتد المشروع على مساحة 1.23 مليون متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 993.7 مليون درهم، ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل.

وأوضح راشد السبوسي، مدير فرع خدمات الإسكان - العين في هيئة أبوظبي للإسكان، أن «أبوظبي للإسكان» بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري، بدأ بتسليم مفاتيح المساكن على المواطنين المستفيدين من مشروع الساد السكني، الذي يأتي استكمالاً لمشاريع الحي الإماراتي، الذي تتوافر فيه جميع مقومات المجتمعات السكنية المتكاملة، حيث يتكون مشروع الساد السكني من فلل سكنية تتكون من: 5 غرف نوم بمساحة 505 أمتار مربعة، مبنية على قسائم سكنية مساحة كل منها 2025 متراً مربعاً، ومرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، تتكون من ثلاث مجمّعات تجارية تضم 18 متجراً، إلى جانب جامع ومسجدين بسعة إجمالية تصل إلى 2260 مصلِّياً، و34 حديقة، ومركزاً مجتمعياً «مجلس».

وتوجه السبوسي بالتهنئة للمستحقين على مساكنهم الجديدة، مؤكداً حرص هيئة أبوظبي للإسكان والتزامها بخدمة أهلنا وإخواننا المواطنين قائلاً: «نحن سعداء بهذه المناسبة التي نؤكد من خلالها على رؤية هيئة أبوظبي للإسكان بتوفير المسكن الملائم للمواطنين ضمن بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة».

وتابع: «يبرز المشروع التزام هيئة أبوظبي للإسكان بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في إمارة أبوظبي، كما يؤكد التزام (الهيئة) بتوفير حلول سكنية متكاملة تضمن رفاهية المواطنين، وتساهم في تطوير المجتمعات المحلية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهاتها الرامية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين، بما يضمن الرفاه المعيشي والاستقرار الأسري».

وأضاف سيف البلوشي، مدير إدارة الأملاك بمركز أبوظبي العقاري: «إن العشرات من المواطنين المستفيدين في مشروع الساد السكني توافدوا منذ صباح أمس على مقر لجنة التسليم في مجلس العالية بمنطقة العامرة لإتمام الإجراءات وتسلم مفاتيح مساكنهم».

وأشار البلوشي إلى أنه تم تقسيم المستفيدين إلى 4 مجموعات لتسهيل إجراءات تسلم المساكن خلال زمن قياسي، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير المسكن المناسب والملائم للمواطنين، لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم وتحقيق الرفاه الاجتماعي، بما يسهم في توفير بيئة سكنية عصرية متكاملة تعزز جودة حياة الأسر المواطنة، ويأتي مشروع الساد السكني، استجابة لاحتياجات سكان المنطقة وضمن التوسع المستمر في منطقة العين، حيث صمم المشروع بعناية لتلبية متطلبات المواطنين من حيث التصميم والمساحة، وبما يعزز جودة حياتهم، حيث نحرص دائماً على تطوير مجتمعات متكاملة توفر للمواطنين كافة الخدمات التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية».

مستفيدون: المساكن تلبي احتياجاتنا

ثمن عدد كبير من المستفيدين لمشروع الساد السكني، الذي يمتد على مساحة 1.23 مليون متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 993.7 مليون درهم، لتوفير 306 فلل سكنية للمواطنين في منطقة العين، حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال توفير المسكن المناسب، وهو ما يعكس مدى المكانة التي يشغلها أبناء الوطن في فكر ووجدان القيادة الرشيدة، التي تسعى دائماً لتلبية احتياجات المواطن ودعمه وتوفير المقومات كافة التي تساهم في أن يحيا حياة سعيدة ومستقرة.

وأضافوا: «إن المساكن الجديدة تم إنجازها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتم تجهيزها بكل التجهيزات الضرورية التي تلبي احتياجات الأسر المواطنة، مع تأكيد أن يتم تصميم المساكن، وبناؤها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والتي تلبي احتياجات ومقومات الحياة العصرية الكريمة التي تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على توفيرها لأبناء الدولة».

جودة الحياة

جاء مشروع الساد السكني استجابة لاحتياجات سكان المنطقة، وضمن التوسع المستمر في منطقة العين، حيث صمم المشروع بعناية لتلبية متطلبات المواطنين من حيث التصميم والمساحة، وبما يعزز جودة حياتهم، حيث نحرص دائماً على تطوير مجتمعات متكاملة توفر للمواطنين كافة الخدمات التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية.

مجتمعات سكنية

يجسِّد مشروع الساد السكني جهود هيئة أبوظبي للإسكان في بناء مجتمعات سكنية متكاملة توفِّر خيارات سكنية مبتكرة وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وذلك تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها الرامية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين، بما يضمن الرفاه المعيشي والاستقرار الأسري.

والمشروع يعد إضافة نوعية إلى محفظة المشاريع السكنية الواسعة التي تعمل «الهيئة» على إنجازها في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، ما يعكس التزامنا بتحقيق رؤية «الهيئة» الرامية إلى إيجاد منظومة إسكانية مستدامة تعزز جودة حياة المواطنين.