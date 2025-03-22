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الامارات | مكتوم بن محمد: الأم أعظم هبات الرحمن

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مكتوم بن محمد: الأم أعظم هبات الرحمن 1/2
  • الامارات | مكتوم بن محمد: الأم أعظم هبات الرحمن 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الأم تبقى أعظم هبات الرحمن.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «من الأم تبدأ الحياة ويولد حب الوطن، في كل دعاء، في كل لمسة حانية، تبقى الأمّ أعظم هبات الرحمن».

وأضاف سموّه: «أمي الغالية، كل عام وأنتِ الحياة».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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