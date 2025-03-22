الامارات | مكتوم بن محمد: الأم أعظم هبات الرحمن

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شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: الأم أعظم هبات الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الأم تبقى أعظم هبات الرحمن.
وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «من الأم تبدأ الحياة ويولد حب الوطن، في كل دعاء، في كل لمسة حانية، تبقى الأمّ أعظم هبات الرحمن».
وأضاف سموّه: «أمي الغالية، كل عام وأنتِ الحياة».
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