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رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصومالي

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رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصومالي

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالاً هاتفياً مع فخامة حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية اطمأن خلاله على سلامته إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدفه وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسر الضحايا والشعب الصومالي الشقيق متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع الصومال ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة أمن الشعب الصومالي الشقيق واستقراره. ‎
من جانبه أعرب الرئيس الصومالي عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة وتقديره لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه الصومال وشعبها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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