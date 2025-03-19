عمرو وهبة يدافع عن بطل مسلسل شباب امرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 01:18 مساءً - دافع الفنان عمرو وهبة عن الآراء السلبية التي تعرض لها صناع عمل مسلسل شباب امرأة، وتحديداً الفنان الشاب يوسف عمر.

عمرو وهبة يدافع عن يوسف عمر

نشرعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة، وكتب تعليق أشاد فيه بدوره قائلاً: "بعيداً عن اى اراء واى مقارنات وسخونيه سوشيال ميديا وترديد كلام من غير فرجه..وانا والله لو مكنتش فى المسلسل كنت هقول نفس الكلام علماً بأن يوسف زميل فى المسلسل مش صاحبى لاننا حتى مجمعناش ولا مشهد واحد سوا".

وتابع: "يوسف عمر ممثل شاطر وموهوب وعامل الدور حلو وباين تعبه فيه واتمناله النجاح ويبقى واحد من الجيل الجديد الناجح زى مصطفى غريب وطه دسوقى وعصام عمر واحمد غزى ونور النبوى لانه من رأيى يستاهل ".

وقد تفاعل عدد من رواد السوشيال ميديا مع هذا المنشور، وأبدى البعض إعجابهم بموهبة بالعمل وبالدور الذي يؤديه يوسف عمر.

قصة وصناع العمل

يتكون من 15 حلقة، مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الاسم، كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج أحمد حسن، الذي أكد أن المسلسل مختلف تماماً عن الفيلم الأصلي الذي أُنتج عام 1956، بطولة تحية كاريوكا، وشكري سرحان، حيث جاءت أحداثه وشخصياته مواكبة للعصر.

وتظهر غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل في دَور "شفعات الخربوطلي" وهي أرملة ثرية، تملك تجارة واسعة ورثتها عن زوجها الراحل، وفي المقابل ينتقل الشاب الريفي "إمام البلتاجي حسن" من قريته الريفية؛ لكي يستكمل دراسته في القاهرة، ويستأجر غرفة صغيرة على سطوح منزل "شفعات" وخلال العمل تتطور الأحداث وتُعجب به.

يشارك في بطولة العمل بجانب غادة عبد الرازق كل من يوسف عمر، محمود حافظ، محمد محمود، جوري بكر، لينا صوفيا بن حمان، داليا شوقي، حسن أبو الروس، رانيا منصور، وطارق النهري.

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